Auffahrunfall in Asbach-Bäumenheim: Hoher Sachschaden von 10.000 Euro verursacht

Asbach-Bäumenheim

Auffahrunfall: An zwei Autos entsteht ein hoher Sachschaden

Ein 57-Jähriger muss anhalten. Das bemerkt ein 35-Jähriger zu spät und kracht in dessen Auto.
    Bei einem Auffahrunfall in Asbach-Bäumenheim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Massiv beschädigt worden sind zwei Autos bei einem Auffahrunfall am Dienstag in Asbach-Bäumenheim. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die Pkw gegen 17.15 Uhr hintereinander auf der Bürgermeister-Müller-Straße in Richtung Kreisverkehr. Aufgrund des bevorrechtigten Verkehrs auf der Kreisstraße musste ein 57-Jähriger anhalten. Der nachfolgende 35-Jährige erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des vorderen Wagens. Die Schadenshöhe an beiden Autos wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die aufnehmenden Beamten vor Ort verwarnten den 35-jährigen Verursacher gebührenpflichtig mit 35 Euro. (AZ)

