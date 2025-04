Auffahrunfall in der Parkstadt: Mann übersieht, dass das Auto vor ihm stoppt

Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch um 7.20 Uhr am Vorfahrt-Achten-Verkehrszeichen der Einmündung Sternschanzenstraße / Jurastraße in der Donauwörther Parkstadt aufgrund Querverkehrs anhalten müssen. Ein nachfolgender 38-Jähriger erkannte dies nach Angaben der Polizei nicht rechtzeitig und prallte in das Heck des Vordermannes. Beide Männer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der 38-Jährige wurde von den Beamten vor Ort mit 35 Euro verwarnt. (AZ)

