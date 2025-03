Auffahrunfall: Frühlingssonne führt zu Kollision

Die Frühlingssonne hat in Huisheim einen Autofahrer so stark geblendet, dass er einen Unfall verursachte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 57-Jährige mit seinem Pkw am Mittwoch um 8.10 Uhr auf der Oberdorfstraße in Huisheim. Die niedrig stehende Sonne blendete ihn, sodass er einen am Straßenrand geparkten Wagen übersah. Der 57-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und streifte mit seiner rechten Fahrzeugfront das linke Heck des geparkten Autos. Es entstand Sachschaden von geschätzten 7000 Euro. Der 57-Jährige blieb beim Unfall unverletzt und wurde von den Beamten gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

