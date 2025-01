Hoher Schaden nach Unfall: Lastwagenfahrer fährt in wartendes Auto

Ein Lkw-Fahrer hat in Riedlingen das Anhalten eines Autos zu spät bemerkt und einen Auffahrunfall provoziert. Nach Angaben der Polizei fuhr der 53-jährige Berufskraftfahrer am Donnerstag gegen 8.10 Uhr von der Südspange der Bundesstraße 16 in Richtung Hubschrauber-Kreisverkehr ab. Vor dem Kreisel musste eine vorausfahrende 46-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte dies zu spät und prallte in das Heck des Wagens.

Die 46-Jährige wurde nach der Kollision von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch untersucht, blieb jedoch den aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden, der sich auf 10.000 Euro beläuft. Die aufnehmenden Beamten verwarnten den 53-Jährigen vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)