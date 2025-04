Defekte Ampel führt zu Auffahrunfall in Wemding

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch, 9. April, um 9.15 Uhr, in Wemding ereignet. Eine 61-jährige Autofahrerin befuhr den Kapuzinergraben und wollte an dessen Ende in Richtung Monheimer Straße einbiegen. Aufgrund eines Ampelausfalls galt an der Einmündung die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen. Ein von hinten ankommender 80-jähriger Autofahrer erkannte laut Polizeibericht die Verzögerung des Wagens vor ihm zu spät und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 6000 Euro. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Beamten vor Ort gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Der 80-Jährige wurde gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

