Lastwagen prallt in Auto - zwei Verletzte in Wemding

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten ist es am Montag gegen 17.15 Uhr in Wemding gekommen. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem 7,5-Tonnen-Lastwagen auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Riesgraben musste ein vorausfahrender Linksabbieger aufgrund Gegenverkehrs anhalten.

Der 55-Jährige erkannte dies zu spät und prallte dem Pkw ins Heck. Der 64-jährige Unfallgegner kam mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik, seine 36-jährige Beifahrerin wurde leicht im Gesicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Die aufnehmenden Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Lastwagenfahrer ein. (AZ)