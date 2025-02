Aufsetzer: Halbjahresprogramm Gempfinger Pfarrhof

Ausstellungseröffnung* am Sonntag, 16. März 2025 ٠10.30 Uhr mit einem Klang-Luftbild-Konzert von Klaus Leidorf, Stefan Ammansberger und Stefan Waldner * Anmeldung unter 09090 - 1346 bzw. michael.hofgaertner@t-online.de

Klaus Leidorf ist Luftbildarchäologe. Auf seinen Flügen entdeckt er historische Spuren. In seiner Cessna 172 hat der Fotograf nicht nur Bodendenkmäler im Blick, er richtet seine Kamera auch auf Orte, Flüsse, Straßen usw. So sind hunderttausende von Landschaftsbildern entstanden. Für die Ausstellung im Pfarrhof hat Klaus Leidorf Bilder aus dem Bereich der bäuerlichen Feldarbeit ausgewählt. Durch den Maschineneinsatz zeichnen die Landwirte Linien und Bänder auf die Felder, die für den Kunstfotografen ein faszinierendes Motiv darstellen. Aus der Höhe erscheinen sie wie gemalt. Bauernmalerei eben! www.leidorf.de

Den Blumenschmuck für die Ausstellung gestaltet die Blumenkünstlerin Selina Maier (Forster Floristik) aus Pessenburgheim. Öffnungszeiten: 23. März, 30. März, 6. April, 13. April, 27. April, 4. Mai, 11. Mai und 18. Mai von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Freitag, 21. März 2025 · Pfarrhof · 19 Uhr · Eintritt 15 Euro* FÜRCHTET EUCH · Die Bußpredigt von und mit Holger Paetz * Anmeldung unter 09090 - 1346 bzw. michael.hofgaertner@t-online.de Von Februar bis Ostern lehrt PATER PAETZ seiner Gemeinde das Fürchten. Hageln wird es heftige Backenstreiche für all die politischen Pappnasen. Ihr Sündenregister ist übervoll. Mag der Zorn des Herrn ungewiss sein, der des Paetz ist es mitnichten! „Holger Paetz ist bösartig komisch, sensibel und lyrisch. Er ist ein Verbal- akrobat, ein Profinörgler, der sich gern in Rage redet, ein anarchischer Geist im klassischen Sinne des Kabaretts und ein Literat zudem.“ (Mittelbayerische Zeitung, Regensburg) www.holger-paetz.de

AUSSTELLUNG „vorläufig bleibt es“· Der Bildhauer Schessl Norbert zeigt Steinskulpturen im Gempfinger Friedhof und im Pfarrgarten. Ausstellungseröffnung: Sonntag, 6. April 2025 im unmittelbaren Anschluss an den Gottesdienst (Beginn 10 Uhr), der vom Singkreis Gempfing musikalisch umrahmt wird Der Bildhauer Schessl Norbert arbeitet seit vielen Jahren mit Juramarmor, den er spaltet, sägt, behaut und schichtet. Der in Gaulzhofen lebende Künstler mag es, wenn seine Installationen in einem anregenden Umfeld gezeigt werden. Im Schaezlerpalais und in der Augsburger Moritzkirche stellte er seine bisweilen archaisch anmutenden Objekte der barocken Kunst kontrastierend entgegen. Die Steinskulpturen entziehen sich einer festgelegten Interpretation. Sie entfalten ihre Wirkung, indem sie die Sehgewohnheiten des Betrachters verändern .So die Absicht des Künstlers! Seine Steinskulpturen sind ab dem 6. April auf dem Gempfinger Friedhof und im Pfarrgarten „vorläufig“ zu sehen. www.schesslnorbert.com

Freitag, 16. Mai 2025 · Pfarrhof · 19 Uhr · Eintritt 15 Euro* Ich werde mit Vergnügen in Deinen Armen liegen. - Ein barocker Liederabend * Anmeldung unter 09090 - 1346 bzw. michael.hofgaertner@t-online.de DuoVoice 2, · Theresa Steinbach, Sopran und Jakob Rattinger, Viola da Gamba Ein Liederabend mit Musik aus Spanien, England, Italien, Frankreich, Deutschland und Franken Die solistische Vokalmusik des 17. und 18. Jahrhunderts stellt in der europäischen Musikgeschichte einen besonderen Schatz dar. Diesem Erbe widmen sich die Sängerin Theresa Steinbach und der Gambist Jakob Rattinger auf selten gehörte Art und Weise. jakobrattinger.com und www.duovoice2.com

Freitag, 6. Juni 2025 · Pfarrhof · 19 Uhr · 15 €* EIN TEENAGER WIRD 50 mit Bewie Bauer Rockiges Kabarett und Comedy mit bayerischen Originalen * Anmeldung unter 09090 - 1346 bzw. michael.hofgaertner@t-online.de Bewie Bauer sprengt die Grenzen zwischen Stand-Up-Comedy, Parodie und Musikkabarett. Rocksongs mit Ohrwurmgarantie wechseln sich ab mit skurrilen Figuren aus seinem bayerischen Alltag. Bewies Show ist nicht nur musikalisch, sondern manchmal auch nachdenklich und am Ende vor allem urkomisch. Selbstverständlich sieht man ihn auch in seiner Paraderolle als Noch-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. „Ein unvergesslicher Abend. […] Ein ganz großes Ereignis. […] Diesen Namen wird man sich merken“ (Münchner Merkur )www.bewie-bauer.de

AUSSTELLUNG · ANTWORTEN AUF ALOIs Ausstellung zum 120. Geburtstag des Malers und Philosophen Alois Schölß (1905-1986) aus Ingolstadt Vernissage* am Samstag, den 14. Juni 2025 ٠11.30 Uhr Einführung: Michael Schölß (Ingolstadt), Dr. Isabella Kreim (Ingolstadt) und Wolfgang Lösche (Dießen) u.a. Musikalische Umrahmung: Evi Weichenrieder (Cembalo) und Tea for three * Anmeldung unter 09090 - 1346 bzw. michael.hofgaertner@t-online.de Förderverein Gempfinger Pfarrhof e.V. Die kunstschaffende Familie Schölß lässt sich von Vater und Großvater Alois Schölß inspirieren. Sie setzt Antworten auf seine philosophisch begründete Farblehre und stellt ihn in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten. Gezeigt werden Werke von: Alois Schölß, Michael und Barbara Schölß (Malerei), Juliane Schölß (Silberschmiedearbeiten und Schmuck), Anna (Malerei und Rauminstallation), Sebastian Schölß (Mediendesign) Öffnungszeiten: 15., 22. und 29. Juni sowie 6., 13. 20. und 27. Juli jeweils von 14 bis 17 Uhr

Samstag, 28. Juni 2025 · Pfarrhof · 19 Uhr* „Wie Frau sich bettet, so liebt Mann.“ Sprecherstunde zum 300. Geburtstag von Giacomo Girolamo Casanova mit den Sprecherinnen und Sprechern des Bayerischen Rundfunks Musikalische Umrahmung: Hofmarkmusik Eintritt frei, Spenden zugunsten der Aktion Sternstunden erbeten * Anmeldung unter 09090 - 1346 bzw. michael.hofgaertner@t-online.de

Sonntag, 15. Juni 2025 · Pfarrhof · Pfarrfest Ein früher SWING-SCHOPPEN mit der ALL SWING BIG BAND ·11 bis 13 Uhr Die All Swing Big Band bringt mit ihrem unverwechselbaren Sound das Lebensgefühl der großen Swing-Ära zurück. Mit ihrem Bandleader Harald Bschorr, Solo-Posaunist bei den Nürnberger Philharmonikern, bietet die All Swing Big Band Entertainment auf höchstem Niveau. Das Ensemble begeistert sein Publikum mit Welthits wie z.B. In The Mood, Pennsylvania 6-5000, String of Pearls, Moonlight Serenade. Ein besonderes Highlight ist der Rhythm & Blues Interpret James Belcher mit unvergesslichen Evergreens wie z.B. Summertime, What a wonderful World und Hits von Gloria Gaynor, James Brown, Tom Jones u.a. www.allswingbigband.de

Freitag, 4. Juli 2025 · Pfarrhof · 18.30 Uhr · 55 Euro* „Königlich speisen“ · VIER-GÄNGE-MENÜ mit Gerichten aus dem Kochbuch von Johann Rottenhöfer, Erster Mundkoch Sr. Majestäten der Könige Maximilian II. und Ludwig II. von Bayern Anmeldungen ab dem 1. März 2025 möglich unter 09090 - 1346 bzw. michael.hofgaertner@t-online.de (AZ)