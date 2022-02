Baby heftig geschüttelt: Vater muss vier Jahre und drei Monate in Haft

Plus Vor dem Landgericht Augsburg wird der 44-Jährige aus Donauwörth verurteilt, der sein Kind fast getötet hat. Wie es dem Sohn mittlerweile geht.

Das Landgericht Augsburg hat das Urteil gegen einen 44-Jährigen aus Donauwörth gefällt, der im März 2021 seinen damals knapp drei Monate alten Sohn durch heftiges Schütteln fast getötet hatte. Der Mann muss wegen gefährlicher Körperverletzung für vier Jahre und drei Monate hinter Gitter. Zum Zustand des Kindes gab es dagegen erfreuliche Nachrichten.