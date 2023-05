Augsburg/Donauwörth

vor 32 Min.

Hepatitis-Prozess: So kam das Krankenhaus dem Narkosearzt auf die Schliche

Plus Im Hepatitis-Prozess sagen ehemalige Kolleginnen des Arztes aus. Seine Sucht war am Krankenhaus in Donauwörth wohl ein offenes Geheimnis. Wie der Fall ans Licht kam.

Von Barbara Würmseher

Schon lange bevor die Medikamentenabhängigkeit des Donauwörther Anästhesisten öffentlich bekannt wurde, war intern in der Donau-Ries-Klinik in seinem direkten Umfeld klar: Irgendetwas stimmt nicht mit dem Arzt. Es war mehr noch als ein vager Verdacht gegen den 60-Jährigen. Das wird nun im weiteren Verlauf des sogenannten Hepatitis-Prozesses deutlich, in dem der Mann auf der Anklagebank des Landgerichts Augsburg sitzt.

Er ist beschuldigt, 51 Patientinnen und Patienten während ihrer Operationen mit dem Hepatitis-C-Virus angesteckt zu haben, als er Narkosemittel abzwackte und sich selbst spritzte. Unter seinen Kollegen war es ein offenes Geheimnis, dass er wohl von Betäubungsmitteln abhängig war. Es gab viel Gemunkel und Gerede, nicht zuletzt wegen seiner täglichen Stimmungsschwankungen.

