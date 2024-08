Donauwörther Mondspritzer spenden 5000 Euro an die Kinderkrebsklinik

Die Donauwörther Mondspritzer und die Auswahlmannschaft der Handwerkskammer für Schwaben erzielten im Frühjahr mit einem Benefiz-Fußballspiel Spendeneinnahmen von 5000 Euro. In nunmehr 18 Benefiz-Fußballspielen konnten zusammen mit der Handwerkskammer für Schwaben eine Gesamtspendensumme von nahezu 100.000 Euro erspielt werden. Zusammen mit der „Aktion Glühwürmchen“ wurde nun der stolze Spendenbetrag an die Kinderkrebsstation an der Uniklinik Augsburg übergeben. Der Leiter des Kinderkrebszentrums Professor Dr. Dr. Frühwald nahm die Spenden persönlich in Empfang. Er betonte, dass die Spenden der Donauwörther Mondspritzer und der „Aktion Glühwürmchen“ nicht in den allgemeinen Finanztopf der Uniklinik fließen, sondern für besondere Maßnahmen, die direkt den kleinen Patienten und deren Eltern zu Gute kommen, verwendet werden kann. (AZ)

Simone Wiedemann