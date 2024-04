Augsburg/Harburg

vor 50 Min.

Hundehalterin klagt gegen Stadt Harburg – und muss ihren Terrier abgeben

Ein Jack Russell Terrier hat immer wieder für Ärger in Harburg gesorgt. Die Stadt Harburg ordnete daraufhin ein Haltungsverbot gegen die Besitzerin an.

Plus Ein streunender Jack Russell Terrier sorgt seit Jahren für Ärger in Harburg. Die Stadt ordnet schließlich ein Haltungsverbot gegen die Besitzerin an - und steht nun vor Gericht.

Von Lara Schmidler

Es hätte ein friedlicher Spaziergang sein können, den eine Frau im Sommer 2022 in Harburg machte. Ein guter Tag, um frische Luft zu schnappen, ihr Baby hatte sie im Kinderwagen dabei. Ganz so friedlich lief es dann aber nicht ab: Ein Hund, genauer ein Jack Russell Terrier, lief knurrend und bellend auf die Frau zu und jagte ihr einen solchen Schrecken ein, dass sie samt Baby über eine Wiese rannte, um dem Tier zu entkommen. Ähnliche Geschichten spielen sich seit rund drei Jahren regelmäßig in dem Ort ab. Die Protagonisten variieren, der Hund bleibt derselbe - und war jetzt auch Gegenstand einer Verhandlung am Verwaltungsgericht in Augsburg.

Der Ärger mit diesem speziellen Hund ist nicht neu für die Anwohner in Harburg. Seit 2020 besitzt eine dort ansässige Familie einen Jack Russell Terrier, der 2021 begann, regelmäßig in Alleingängen durch die Ortschaft zu streunen. Besonders im Garten des Nachbarn sei der Hund oft aufgetaucht, wie es in der Verlesung des Sachverhalts hieß, aber auch mit Spaziergängern, insbesondere Hundeführern, sei es zu "Zwischenfällen" gekommen. Der Jack Russell rannte auf die Passanten zu, bellte und knurrte, schnappte teilweise nach seinen Artgenossen. Die Beschwerden, die bei der Stadt Harburg eingereicht wurden, häuften sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen