Bestechung hinter Gittern: Häftling wird erneut verurteilt

Plus Weil er einen Beamten der JVA Kaisheim zum Handyschmuggel verleiten wollte, musste sich ein Gefangener vor Gericht verantworten. Dort streitet er alles ab.

Geschmuggelte Handys sind im Gefängnis häufiger vorzufinden. Wie diese allerdings den Weg hinter die Mauern finden, ist oft unklar. Fest steht allerdings, dass Bedienstete auch schon Angebote von Häftlingen bekommen haben. So auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim. Ein Häftling von dort musste sich wegen Bestechung vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Nachdem ein wichtiger Zeuge erneut fehlte, wurde er nun verurteilt.