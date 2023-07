Augsburg/Kaisheim

18:00 Uhr

Mit Schere auf Mithäftling eingestochen: Hartes Urteil gegen Häftling

Plus Ein verurteilter Mörder sticht mit einer Schere auf einen Mithäftling ein. Die Staatsanwaltschaft fordert Sicherungsverwahrung. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Von Lara Schmidler

Für Christian P. geht es um viel, als er am Montagmorgen von zwei Polizeibeamten in den Sitzungssaal 179 des Augsburger Landgerichts geführt wird. Etwa anderthalb Jahre ist es her, dass P. einen Mithäftling in der JVA Kaisheim mit einer Schere attackiert und mehrmals auf ihn eingestochen hat. Heute soll das Urteil in seinem Prozess fallen, ein Urteil, das dafür sorgen könnte, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder ein freier Mann sein wird.

Seit mehr als 20 Jahren sitzt P. inzwischen im Gefängnis. Im Januar 2001, damals war P. 28 Jahre alt, hat er in Nürnberg einen Mann in dessen Wohnung niedergestochen und getötet. Die dafür verhängte lebenslange Haftstrafe trat er zwei Jahre später an. Im November 2017 wurde er in die JVA Kaisheim verlegt, sein heute 71-jähriges Opfer, um das es in der Verhandlung geht, kam 2020 dazu.

