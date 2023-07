Augsburg/Rain

vor 25 Min.

Betrunkener will Thai-Restaurant in Rain anzünden – weil er Ausländer hasst?

Plus Ein Mann zieht betrunken mit einer Zeitung und einem Feuerzeug los – und legt in Rain beinahe einen Brand in einem Thai-Restaurant. Was hat ihn dazu getrieben?

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Versuchte schwere Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung, Grund: Hass auf Ausländer. Diese Vorwürfe lassen unweigerlich ein Bild vor dem geistigen Auge erscheinen. "Man erwartet ein typisches Neonazi-Klischee mit Glatze und Springerstiefeln", sagt die Vorsitzende Richterin Andrea Hobert in der Verhandlung am Augsburger Amtsgericht am Montag. Doch derjenige, der von zwei Polizeibeamten in den Sitzungssaal geführt wird, vermittelt einen völlig anderen Eindruck.

Der Mann, der durch die Tür geschlichen kommt und sich still auf die Anklagebank setzt, sieht älter aus als seine 32 Jahre. Er ist unauffällig gekleidet, schmal und wirkt eingeschüchtert. Obwohl Richterin Hobert mehrmals das Wort an ihn richtet, antwortet er kaum, überlässt lieber seinem Verteidiger Felix Hägele das Wort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen