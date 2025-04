Auseinandersetzung in Donauwörth: Polizei ermittelt nach Körperverletzung in der Dillinger Straße

In der Nacht auf Freitag kam es in Donauwörth zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei zur Dillinger Straße 22 gerufen, nachdem ein Zeuge gemeldet hatte, dass eine Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 21-jährigen Mann mit blutender Nase. Wenig später konnte auch der zweite Beteiligte, ein 17-Jähriger, in der Nähe angetroffen werden. Auch er war verletzt. Beide gaben an, miteinander befreundet zu sein und sprachen von einer harmlosen Rangelei. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung ein, um den Sachverhalt aufklären zu können. Zeugen werden gebeten, sich unter 0906 / 70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

