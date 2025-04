Ausländische Fachkräfte: Wie viele es in der Region gibt – und wo es hakt

Es ist eine Art Speed-Dating, doch geht es an diesem Tag nicht um die Liebe. Im Sitzungssaal der Donauwörther Arbeitsagentur steht Berufliches im Vordergrund. Das ein oder andere Wort Spanisch ist zu hören, Übersetzer sitzen an den verschiedenen Tischen. Denn es geht hier mehreren Arbeitgebern aus dem Pflegebereich darum, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. In den vergangenen Jahren fanden auf Initiative der Arbeitsagentur immer wieder ähnliche Treffen statt. Denn der Bedarf in der Wirtschaft ist groß.

