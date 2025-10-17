Ausstellung im Donauwörther Färbertörle: Turid Schuszter zeigt „Das Leben“

„Das Leben“ heißt es derzeit im Donauwörther Färbertörle. Unter diesem Leitgedanken stellt die Augsburger Künstlerin Turid Schuszter aus. Die Schau widmet sich dem Leben in all seinen Facetten – von Natur über Zeit bis zur Weiblichkeit. Die Vernissage wurde eröffnet vom Vorsitzenden der Kunstfreunde Donauwörth, André Seidel, und musikalisch umrahmt von Giulia Czerwenka (Geige), Susann Drexshage (Geige) und Marlene Guffler (Cello).

Oberbürgermeister Jürgen Sorré dankte dem Verein für seine Bereicherung des kulturellen Lebens in Donauwörth und versicherte weiterhin die Unterstützung der Stadt. Kunsthistorikerin Sylvia Jäkel führte mit einer vielschichtigen Laudatio in die Ausstellung ein und betonte, wie unterschiedlich Leben aus wissenschaftlicher, philosophischer und künstlerischer Sicht betrachtet werden könne.

Turid Schuszter - seit 2000 freischaffend - schöpft Inspiration aus der Natur. Ihr Atelier ist eine Fundgrube gesammelter Objekte aus der Tier- und Pflanzenwelt, die in ihre Kunst einfließen. „Ich greife unterschiedliche Materialien auf und stelle sie in neuen Kontext“, so die Künstlerin. Kritisch, oft augenzwinkernd nähert sie sich dem Kreislauf des Werdens und Vergehens.

Zeit ist ein Thema der aktuellen Ausstellung im Donauwörther Färbertörle. Foto: Seidel

Steindruck auf einer 100 Jahre alten Reiberpresse

Ein Schwerpunkt liegt auf Drucktechniken, insbesondere der Lithografie. „Meine Lithografien belegen meine Begeisterung für diese Technik. Seit über einem Jahrzehnt arbeite ich damit und auch mit Steindruck auf einer 100-jährigen Reiberpresse. Das aufwendige Vorbereiten, das Zeichnen auf dem Stein mit seiner Rauheit und die Vorfreude auf den Druck begeistern mich immer wieder“, sagt Schuszter. In der Serie „Verdrängt, bedroht, verschwunden“ macht sie auf seltene Tierarten wie den in Südostasien beheimateten Plumplori und den afrikanischen Schuhschnabel aufmerksam.

Im Obergeschoss widmet sich die Künstlerin der Weiblichkeit und Fruchtbarkeit. Sie spielt mit Symbolen und versucht, das Unfassbare der Geburt darzustellen.

Zeit ist für die Künstlerin ein unschätzbares Gut

Auch das Thema Zeit wird künstlerisch umgesetzt: In einer Installation im Dachgeschoss hängen an roten Fäden alte Ziffernblätter, Sanduhren und Kalenderblätter – Sinnbilder für Vergänglichkeit und Wandel. Zeit ist für Schuszter ein kostbares Gut, das individuell erlebt wird und sich nicht aufhalten lässt.

Die Ausstellung beeindruckt durch ungewöhnliche Materialien, eigenwillige Formen und unkonventionelle Standpunkte. Schuszter lädt ein, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten und sich auf eine künstlerische Reise zwischen Anfang und Ende, Zeit und Vergänglichkeit zu begeben. (AZ)

info: Dauer noch bis 2. November, immer samstags und sonntags, 14 bis 18 Uhr im Färbertörle. Eintritt frei.