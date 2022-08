Ausstellung im Café Bruno: Malerei von Werner und Roman Lappat

Neue Ausstellung im Alten Bahnhof in Tapfheim zeigt die Werke von Vater und Sohn.

Im Cafe Bruno in Tapfheim ist derzeit eine besondere Ausstellung zu sehen, die Vater Werner Lappat und Sohn Roman in der Kunst miteinander vereint. Die beiden zeigen im Obergeschoss des Alten Bahnhofs die Schwerpunkte ihres jeweiligen kreativen Schaffens. Zu sehen sind sie während der Öffnungszeiten des Cafés.

Seit seiner Kindheit und Schulzeit fasziniert den Künstler Werner Lappat die Malerei. Im Wirtshaus zeichnet er früher Karikaturen von Gästen. Vor einigen Jahren begann er dann mit der Ölmalerei. Lieblingsthemen sind vorwiegend Motive aus der Natur, in der er sich gerne aufhält, aber auch Engel und Seelenbilder. Die notwendigen Techniken erlernt er zum einen autodidaktisch, zum anderen bringt ihm sein Sohn Roman Farbmischungen und Malen von Licht und Schatten bei.

Roman Lappat ist schon immer begeistert von kleinen Figuren. Anfangs bemalt er diese als Hobby zum Sammeln und zum Spielen. In seiner Ausbildung absolviert er zuerst sein Fachabitur für Gestaltung an der Fachoberschule in Augsburg. 2008 folgt dann das erste Staatsexamen für Kunst, Werken, Kommunikationstechnik und Technisches Zeichnen am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern in Augsburg. Daraufhin kristallisiert sich aus dem Hobby nun das Malen von Miniaturen. Er zeichnet und illustriert auch leidenschaftlich gerne. Seit 2009 gibt er weltweit Kurse für interessierte Figurenmaler. (AZ)