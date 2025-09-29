Icon Menü
Austrägerin betritt Grundstück: Hund beißt in Zirgesheim zu

Zirgesheim

Betrat Grundstück: Hund attackiert Austrägerin in Zirgesheim

Eine Jugendliche läuft auf ein Grundstück. Das Tier reagiert aggressiv auf das Mädchen. Gegen den Hundehalter wird Anzeige erstattet.
    • |
    • |
    • |
    Ein Hund hat eine Austrägerin in Zirgesheim gebissen.
    Ein Hund hat eine Austrägerin in Zirgesheim gebissen. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Ein Hund hat am Freitag in Zirgesheim eine Austrägerin attackiert. Gegen 17 Uhr betrat die Jugendliche ein Grundstück. Dort biss den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein Hund die Jugendliche in die Schulter.

    Diese wurde durch den Biss leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen nach einer Strafanzeige gegen den Hundehalter ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen auf. (AZ)

