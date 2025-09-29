Betrat Grundstück: Hund attackiert Austrägerin in Zirgesheim

Ein Hund hat am Freitag in Zirgesheim eine Austrägerin attackiert. Gegen 17 Uhr betrat die Jugendliche ein Grundstück. Dort biss den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein Hund die Jugendliche in die Schulter.

Diese wurde durch den Biss leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen nach einer Strafanzeige gegen den Hundehalter ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen auf. (AZ)