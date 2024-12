Unbekannter tritt gegen Auto auf Supermarktparkplatz in Rain

In Rain ist am Freitag ein Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Rainer Hauptstraße beschädigt worden. Der Tatzeitraum beläuft sich auf 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr. Der Fahrer des Autos hatte im Vorfeld einen verbalen Streit mit einem etwa 17 Jahre alten Jugendlichen. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er an der Türe hinten rechts eine Delle vorfinden. Ebenso war ein Schuhabdruck zu sehen. Ein Zusammenhang mit der vorangegangenen Auseinandersetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rain zu melden. (AZ)

