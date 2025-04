Schockmoment bei Wemding: Auto fängt während der Fahrt Feuer

Eine Autofahrer dürfte am Sonntagnachmittag bei Wemding einen Schockmoment durchlebt haben. Gegen 15.30 Uhr war die 33-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2214 von Wemding in Richtung Monheim unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes am sogenannten Weißen Weg, östlich von Wemding, schlugen Flammen und starker Rauch aus dem Motorraum. Die Frau hielt ihren Wagen an.

Der Zufall kam ihr zuhilfe: Ein vorbeifahrender Mann hatte laut Polizei einen Feuerwehrlöscher dabei und konnte den Brand löschen. Einsatzkräfte der Wemdinger Feuerwehr waren kurze Zeit später vor Ort. Als Ursache wurde ein technischer Defekt an dem ca. 15 Jahre alten Auto festgestellt. An dem Wagen entstand den ersten Schätzungen zufolge ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)