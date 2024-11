Auto prallt gegen Hoftor: Mann flüchtet nach Unfall

Ein Unbekannter hat mit seinem Auto am Montag in Asbach-Bäumenheim einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, parkte der Gesuchte mit seinem dunklen Auto mit DON-Kennzeichen um etwa 17.30 Uhr im Schubertweg auf Höhe Sparkasse aus. Das Heck des Pkw stieß gegen ein gegenüberliegendes Hoftor. An diesem wurde der Lack in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann schaute sich zwar die Stoßstange seines Wagens an, kümmerte sich allerdings nicht um den Fremdschaden. Er fuhr einfach weg.

Eine Spaziergängerin hörte den Anstoß und konnte erste Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche weitere Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/70667-0. (AZ)