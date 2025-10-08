Icon Menü
Auto gegen Pedelec: 3000 Euro Schaden nach Unfall in Monheim

Monheim

Eine Autofahrerin prallt mit ihrem Wagen gegen einen Mann, der mit einem Pedelec unterwegs ist. Dieser stürzt. Polizisten zeigen die Fahrerin an.
    In Monheim kam es zu einem Unfall.
    In Monheim kam es zu einem Unfall. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall ist es am Dienstag in Monheim gekommen. Gegen 6.30 Uhr, missachtete eine 55-jährige Autofahrerin auf der Wemdinger Straße laut Polizei die Vorfahrt eines – laut den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge schlecht beleuchteten – 30-jährigen Pedelecfahrers.

    Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radler von seinem Fahrzeug stürzte. Er wurde leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die aufnehmenden Beamten zeigten die 55-Jährige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)

