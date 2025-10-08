Auto gegen Pedelec: 3000 Euro Schaden nach Unfall in Monheim

Zu einem Unfall ist es am Dienstag in Monheim gekommen. Gegen 6.30 Uhr, missachtete eine 55-jährige Autofahrerin auf der Wemdinger Straße laut Polizei die Vorfahrt eines – laut den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge schlecht beleuchteten – 30-jährigen Pedelecfahrers.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radler von seinem Fahrzeug stürzte. Er wurde leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die aufnehmenden Beamten zeigten die 55-Jährige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)