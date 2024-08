Nächtlicher Autofahrer dreht mehrere Runden auf Golfplatz

Ein Unbekannter fuhr mit seinem Auto unerlaubt auf das Gelände des Donauwörther Golfclubs nahe Gut Lederstatt in der Parkstadt drehte auf der Grasfläche - dem „Green“ - mehrere Runden und richtete dabei erheblichen Schaden an. Nach Angaben der Polizei war der ungebetene Besucher im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, am Werk. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Die Reifenbreite lässt auf einen Kleinwagen schließen, nähere Details sind aktuell noch nicht bekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

