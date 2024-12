Auto prallt gegen Zaun einer Firma und drückt ihn ein

Am Donnerstag prallte gegen 20 Uhr ein Autofahrer in der Straße Am Spitzigen Berg in Donauwörth gegen den Gartenzaun einer Firma. Wie die Polizei mitteilt, wurde dadurch ein komplettes Zaunfeld aus der Verankerung gedrückt und verbogen. Es entstand n Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Unfallverursacher meldete den Anstoß sofort der Polizei. Die Beamten verzichteten daher auf eine gebührenpflichtige Ahndung und sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. (AZ)

