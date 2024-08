Unbekannter zerkratzt Auto in der Parkstadt

Eine unbekannte Person hat in der Donauwörther Parkstadt ein Auto zerkratzt. Laut Polizei ereignete sich die Sachbeschädigung an einem weißen Nissan Juke im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, in der Fichtenstraße. Die Halterin hatte den Wagens dort abgestellt.

Der Täter verursachte einen horizontalen Kratzer im Lack am Heck des Fahrzeugs. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 entgegen. (AZ)