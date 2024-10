Auto in Donauwörther Parkhaus angefahren

Im Donauwörther Wörnitzparkhaus in der Eichgasse ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 8.50 Uhr und 12.45 Uhr war hier ein Seat Ibiza abgestellt. In diesem Zeitraum fuhr eine unbekannte Person das Auto im Heckbereich an.

Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Unfallverursacher ist laut Polizei aktuell nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter der 0906/70667-0 entgegen. (AZ)