Auto in Tapfheim bei Unfall beschädigt: Bemerkte Traktor-Fahrer den Aufprall?

Tapfheim

Auto in Tapfheim bei Unfall beschädigt: Bemerkte Traktor-Fahrer den Aufprall?

Der Wagen ist am Straßenrand geparkt. Der Traktor mit landwirtschaftlichem Anbau bleibt an dem Pkw hängen. Ein entscheidender Punkt ist aber noch unklar.
    In Tapfheim kam es zu einem Unfall.
    In Tapfheim kam es zu einem Unfall. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall mit einem Traktor ist es in Tapfheim gekommen. Ein 61-Jähriger bemerkte am Samstag einen erheblichen Schaden an der Front seines am Fahrbahnrand der Straße Im Stock abgestellten Autos. Am Fahrzeug war kein Hinweiszettel, auch in seinem Briefkasten fand sich keiner. Zudem meldete der Verursacher diesen nicht bei der Polizei.

    Ermittlungen ergaben schließlich, dass ein Traktor mit landwirtschaftlichem Anbauteil eines 89-Jährigen gegen den Wagen gefahren war. Dieser blieb laut Polizei im Kurvenbereich am geparkten Pkw hängen und verursachte den Schaden. Inwieweit eine solche Beschädigung durch dieses Anbauteil an einem Traktor für den Fahrzeugführer bemerkbar ist, muss weiter ermittelt werden. Es wird zunächst von einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ausgegangen. (AZ)

