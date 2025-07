Auto kontra Moped: 17-Jähriger bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Flotzheim sind am Donnerstag um 6.45 Uhr ein Auto und ein Mopedfahrer zusammengestoßen. Der 17- jährige, der das Zweirad steuerte, war von der Pfarrer-Frank-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung zum Pfarrgarten befand sich keine Vorfahrtsbeschilderung, was die Grundregel „rechts vor links“ bewirkt. Allerdings übersah der Jugendliche den Pkw, mit dem eine 37-Jährige von rechts kam.

Durch die Karambolage stützte der Jugendliche. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort stellten sich die Verletzungen glücklicherweise als nicht schwerwiegend heraus.. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. (AZ)