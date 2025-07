Ausländische Zulassung: Anzeige gegen Autofahrer

Eine Strafanzeige hat sich ein Autofahrer eingehandelt, den die Polizei am späten Mittwochabend in Asbach-Bäumenheim in der Mertinger Straße kontrollierte. Der Pkw hat eine ausländische Zulassung, allerdings wohnt der Halter bereits seit rund einem Jahr in Deutschland. Damit hätte der Mann den Wagen ummelden müssen, weil er hier steuerpflichtig ist. Gegen den 41-jährigen Halter wird deshalb ermittelt. Die Polizei informierte das zuständige Hauptzollamt. (AZ)

