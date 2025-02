Auto mit gravierenden Mängeln: Polizei stoppt Fahrer

Einiges zu beanstanden hatte die Polizei an einem Auto, mit dem am Dienstag ein 35-Jähriger im Donauwörther Stadtteil Riedlingen unterwegs war. Die Beamten stellten gravierende Mängel an dem Wagen fest.

Der Opel fiel einer Streife der Verkehrspolizei in der Artur-Proeller-Straße auf. An dem Pkw stellten die Gesetzeshüter unter anderem Risse in der Frontscheibe und starken Ölverlust fest. Das Auto durfte nicht mehr bewegt werden. Es darf erst wieder am Straßenverkehr teilnehmen, wenn alle Mängel beseitigt sind „und die Verkehrstauglichkeit wieder vorliegt“. Der Halter muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von rund 500 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)