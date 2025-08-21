Auto prallt bei Unfall gegen Leichkraftfahrzeug

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Donauwörth einen Unfall verursacht. Der 56-Jährige stieß mit seinem Pkw mit einem sogenannten Leichkraftfahrzeug zusammen. Dies passierte um 17.55 Uhr. Der Mann war auf der Berger Allee ortsauswärts unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz vor einer Metzgerei abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende vierrädrige Leichtkraftfahrzeug 45, mit dem eine 16-Jährige auf dem Rechtsabbiegestreifen in Richtung Sallingerstraße gelangen wollte.

Das Auto erfasste das Leicht-Kfz. Die Jugendliche und ihre gleichaltrige Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7000 Euro. Das demolierte Leichtkraftfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten zeigten den 56- Jährigen wegen des Abbiegeverstoßes an. (AZ)