Auto rollt los: 86-jährige Fahrerin verletzt – Zeuge eilt zur Hilfe

Kaisheim

Auto rollt los und erfasst die Fahrerin: Verletzungen am Unterschenkel

Die 86-Jährige versucht, ihren Wagen anzuhalten, der sich selbstständig in Bewegung gesetzt hat.
    Mit dem Rettungswagen wurde eine 86-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte versucht, ihr rollendes Auto anzuhalten und war dabei erfasst worden.
    Mit dem Rettungswagen wurde eine 86-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte versucht, ihr rollendes Auto anzuhalten und war dabei erfasst worden. Foto: Stephan Jansen/dpa, Symbolfoto

    Schmerzhaftes Missgeschick für eine 86-jährige Autofahrerin in Kaisheim: Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin am Mittwoch gegen 10 Uhr vor einer Apotheke in Kaisheim parken. Die Frau ließ dabei das Automatikgetriebe ihres Wagens versehentlich auf „neutral“ stehen, wodurch dieser sich nach dem Aussteigen selbständig in Bewegung setzte. Beim Versuch, das rollende Auto anzuhalten, wurde die Seniorin am Bein erfasst. Ein Zeuge kam der Frau zur Hilfe und konnte die Parkbremse des Wagens betätigen. Die 86-Jährige wurde mit Verdacht auf - unter anderem - eine Unterschenkelquetschung per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Sachschaden entstand den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. (AZ)

