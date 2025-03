Auto rollt rückwärts: 70-Jähriger verursacht einen Unfall

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Donauwörth durch ein Missgeschick einen Unfall verursacht. Der 70-Jähriger wollte nach Auskunft der Polizei um 11 Uhr vom Stadthof nach rechts auf die Kapellstraße einbiegen. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge ging beim Anfahren der Motor des Wagens aus. In der Folge rollte der Pkw nach hinten und prallte gegen die die Front eines dahinter stehenden Autos, das ein 28-Jähriger steuerte.

An beiden Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Den 70-Jährigen verwarnten die Beamten gebührenpflichtig. (AZ)