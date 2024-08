Pkw erfasst Radlerin auf Zebrastreifen: 13-Jährige verletzt

Bei einem Unfall am Zebrastreifen an der Kapellstraße bei der Donaubrücke hat am Montag ein Auto eine Radfahrerin erfasst. Die Jugendliche erlitt Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 13-Jährige um kurz nach 11 Uhr auf dem Gehweg in der Kapellstraße in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe des Fußgängerüberwegs vor der Donaubrücke lenkte die Schülerin unvermittelt nach rechts und wollte mit dem Rad die Straße überqueren. Eine 39-Jährige, die mit ihrem Pkw die Stelle passierte, konnte laut Polizei nicht mehr reagieren und der Wagen erfasste die Jugendliche mit der Front.

Der Rettungsdienst brachte die 13-Jährige, die keinen Helm trug, ins Krankenhaus. Der Autofahrerin kann der Polizei zufolge nach dem aktuellen Kenntnisstand kein Verstoß vorgeworfen werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. (AZ)