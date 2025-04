Auto gegen Radler: Rund 13.000 Euro Schaden bei Unfall

Bei einem Unfall, an dem ein Auto- und ein Radfahrer beteiligt waren, ist in Donauwörth ungewöhnlich hoher Sachschaden entstanden. Der Radler erlitt Verletzungen.

Der Zusammenstoß geschah um kurz nach 18 Uhr. Ein 38-Jähriger war nach Erkenntnissen der Polizei auf einem Rennrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg neben der Artur-Proeller-Straße unterwegs. Eine 65-Jährige wollte mit ihrem Pkw von der Straße nach rechts auf das Gelände eines Discountermarktes abbiegen. Die Frau übersah den in gleicher Richtung fahrenden Radler und erfasste diesen mit der rechten Seite des Wagens.

Der 38-Jährige stürzte zu Boden und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Helm verhinderte bei dem Radler schlimmere Verletzungen. An dem hochwertigen Rennrad entstand - unter anderem durch einen Rahmenbruch - wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Pkw wird auf weitere 3000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete gegen die 65-Jährige von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)