Auto verliert Rad während der Fahrt - Polizei geht von Sabotage aus

Donauwörth

Auto verliert das linke Vorderrad während der Fahrt

Die Polizei findet Hinweise darauf, dass der Radbolzen bewusst gelockert wurde. Wer kann Hinweise geben?
    Ein Unbekannter hat wohl den Radbolzen an einem Auto in Donauwörth gelockert. Dessen Fahrerin verlor das linke Vorderrad während der Fahrt.
    Ein Unbekannter hat wohl den Radbolzen an einem Auto in Donauwörth gelockert. Dessen Fahrerin verlor das linke Vorderrad während der Fahrt. Foto: Ralf Lienert, Symbolbild

    Als eine Autofahrerin am Sonntag nachts gegen 1 Uhr in Donauwörth in der Sternschanze unterwegs war, bemerkte sie plötzlich, dass ihr Wagen - ein schwarzer Pkw Audi A1 Sportback - zu schwanken begann. Kurze Zeit später sprang während der Fahrt das vordere linke Rad vom Pkw. Das Auto war nicht mehr fahrbereite und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe gibt die Polizei im vierstelligen Bereich an.

    Die Fahrerin blieb unverletzt. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf. Es gibt Hinweise darauf, dass der Radbolzen bewusst gelockert worden ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

