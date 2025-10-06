Auto verliert das linke Vorderrad während der Fahrt

Als eine Autofahrerin am Sonntag nachts gegen 1 Uhr in Donauwörth in der Sternschanze unterwegs war, bemerkte sie plötzlich, dass ihr Wagen - ein schwarzer Pkw Audi A1 Sportback - zu schwanken begann. Kurze Zeit später sprang während der Fahrt das vordere linke Rad vom Pkw. Das Auto war nicht mehr fahrbereite und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe gibt die Polizei im vierstelligen Bereich an.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf. Es gibt Hinweise darauf, dass der Radbolzen bewusst gelockert worden ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)