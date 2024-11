Polizei sucht Dieb von Autobatterien

Von einem Grundstück in der Römerstraße in Tagmersheim wurden am Dienstagnachmittag gelagerte Autobatterien gestohlen. In diesem Zusammenhang fiel ein weißer Kleintransporter Mercedes Sprinter mit auswärtigem Kennzeichen (Raum Kassel) auf. Dessen Fahrer fragte gegen 15.15 Uhr an einem anderen Anwesen in der Nachbarschaft nach Altbatterien. Die polizeilichen Ermittlungen zum Täter und dem Verbleib der Beute im Wert von 400 Euro sind noch nicht abgeschlossen. (AZ)

