Autofahrer attackiert Jugendlichen auf Motorroller

Der Fahrer eines Autos hat sich am Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kaisheim und Donauwörth gegenüber einem Jugendlichen offenbar aggressiv verhalten und ihn sogar geschlagen. Der 17-Jährige war mit seinem Motorroller nach Angaben der Polizei um etwa 11.15 Uhr auf dem besagten Abschnitt unterwegs. In dem Waldstück überholte ein Mann, der einen VW Caddy mit Neuburger Zulassung steuerte, den Rollerfahrer in einer Kurve derart knapp, dass dieser nach rechts ausweichen musste, um eine seitliche Kollision zu vermeiden.

Im weiteren Verlauf stoppte der VW-Fahrer nach Erkenntnissen der Polizei vor dem Roller und versperrte dem 17-Jährigen den weiteren Weg. Als dieser an die Fahrertüre des Wagens herantrat, schlug der Fahrer den Aussagen zufolge plötzlich auf den Jugendlichen ein und traf diesem am Oberkörper. Der Jugendliche wurde dadurch verletzt. Der Fahrer machte sich aus dem Staub.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und der vorsätzlichen Körperverletzung. Beschrieben wird der namentlich bislang Unbekannte so: etwa 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, breiter Körperbau, athletische Statur, schwarzes Haar, Sonnenbrille, linker Arm großflächig tätowiert. Den Vorfall müssen dem aktuellen Kenntnisstand zufolge mehrere andere Verkehrsteilnehmern beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)