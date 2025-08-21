Reh auf Straße: Autofahrer kracht bei Unfall gegen Baum

In der Region ist ein weiterer schwerer Wildunfall passiert. Am Donnerstagmorgen wich auf der Kreisstraße zwischen Mertingen und Auchsesheim ein Autofahrer einem Reh aus. Der Wagen krachte gegen einen Baum.

Wie die Polizei meldet, war der 28-Jährige um 5.45 Uhr in Richtung Auchsesheim unterwegs. Auf Höhe der Straße von/nach Heißesheim stand Zeugenaussagen zufolge plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der junge Mann nach rechts. Der Pkw kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht.

Der Fahrer erlitt mehrere Verletzungen. Die waren nach erstem Anschein aber nicht schwerwiegend. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. An dem völlig zerstörten Wagen entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Das Wrack wurde abgeschleppt. (AZ)