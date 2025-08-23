Autofahrer beschädigt Leitplanke und fährt einfach weiter

Ein Autofahrer hat am Freitag eine Leitplanke beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. Gegen 14.45 Uhr kam der 57-Jährige auf der B2 auf Höhe der Ausfahrt Parkstadt aus einer Unachtsamkeit heraus von der Fahrbahn nach links ab. Dabei touchierte er die Leitplanke. Es entstand ein Schaden in der Höhe von rund 1.500 Euro. Ohne den Vorfall zu melden fuhr der Mann weiter. Durch einen direkten Augenzeugen wurde der flüchtige Verursacher schlussendlich im Bereich Monheim durch die Polizei angehalten. Gegen ihn wird nun aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)

