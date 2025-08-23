Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer beschädigt Leitplanke auf B2 und flüchtet – Polizei stoppt Verursacher

Donauwörth

Autofahrer beschädigt Leitplanke und fährt einfach weiter

Ein Autofahrer verursachte auf der B2 einen Schaden an einer Leitplanke. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Verursacher stoppen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einen Autofahrer nach seiner Unfallflucht bei Monheim gestoppt.
    Die Polizei hat einen Autofahrer nach seiner Unfallflucht bei Monheim gestoppt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Freitag eine Leitplanke beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. Gegen 14.45 Uhr kam der 57-Jährige auf der B2 auf Höhe der Ausfahrt Parkstadt aus einer Unachtsamkeit heraus von der Fahrbahn nach links ab. Dabei touchierte er die Leitplanke. Es entstand ein Schaden in der Höhe von rund 1.500 Euro. Ohne den Vorfall zu melden fuhr der Mann weiter. Durch einen direkten Augenzeugen wurde der flüchtige Verursacher schlussendlich im Bereich Monheim durch die Polizei angehalten. Gegen ihn wird nun aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden