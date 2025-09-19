Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer fährt auf anderen Pkw auf: 4000 Euro Schaden nach Unfall in Berg

Berg

Autofahrer fährt auf anderen Pkw auf: 4000 Euro Schaden nach Unfall in Berg

Mehrere Autofahrer halten bei Rot an einer Ampel in der Berger Vorstadt. Von hinten nähert sich ein Pkw-Fahrer, der offenbar unaufmerksam ist. Es kommt zur Kollision.
    • |
    • |
    • |
    In Berg kam es zu einem Auffahrunfall.
    In Berg kam es zu einem Auffahrunfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers hat am Donnerstag in Berg einen Unfall zur Folge gehabt. Um 17.30 Uhr mussten laut Polizei mehrere Autofahrer bei Rotlicht an der Ampel vor der Stadtresidenz in der Berger Vorstadt anhalten.

    Als die Ampel wieder auf Grün schaltete, prallte ein ankommender 64-jähriger Autofahrer in das Heck des aufgrund stockenden Verkehrs verzögert anfahrenden Wagens einer 44-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000 Euro. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Der 64-Jährige wurde gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden