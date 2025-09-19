Autofahrer fährt auf anderen Pkw auf: 4000 Euro Schaden nach Unfall in Berg

Die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers hat am Donnerstag in Berg einen Unfall zur Folge gehabt. Um 17.30 Uhr mussten laut Polizei mehrere Autofahrer bei Rotlicht an der Ampel vor der Stadtresidenz in der Berger Vorstadt anhalten.

Als die Ampel wieder auf Grün schaltete, prallte ein ankommender 64-jähriger Autofahrer in das Heck des aufgrund stockenden Verkehrs verzögert anfahrenden Wagens einer 44-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000 Euro. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Der 64-Jährige wurde gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)