Autofahrer fährt mit drei Promille auf B16 bei Donauwörth

Donauwörth

Autofahrer mit drei Promille auf B16 bei Donauwörth unterwegs

Der Mann fährt laut Zeugen Schlangenlinien. Die Polizei stoppt ihn in der Innenstadt. Dabei fällt ihnen nicht nur der Alkoholgeruch auf.
    •
    •
    •
    Die Polizei hat einen Autofahrer gestoppt, der drei Promille im Blut hat.
    Die Polizei hat einen Autofahrer gestoppt, der drei Promille im Blut hat. Foto: Heiko Becker, dpa (Symbolbild)

    Polizeibeamte haben am Sonntag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Um 17.18 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Person, die starke Schlangenlinien auf der Südspange der B16 in Richtung Innenstadt fahre. Polizisten hielten den 37-jährigen Autofahrer in der Kapellstraße an und führten eine Verkehrskontrolle durch.

    Da bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, folgte ein entsprechender Test. Dieser ergab einen Wert von ca. drei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Es wurde eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle veranlasst. (AZ)

