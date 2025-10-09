Auto kontra Moped: Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein Mann hat mit seinem Auto am Mittwochmorgen in Mertingen einen Unfall verursacht, bei dem sich eine Mopedfahrerin verletzte. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter darum. Nun sucht ihn die Polizei.

Die 16-jährige war mit ihrem Moped auf der Bäumenheimer Straße in Richtung Bäumenheim unterwegs. Gegen 7.15 Uhr übersah laut Polizei ein bislang Unbekannter, der einen roten Pkw steuerte, bei einem Abbiegevorgang die Jugendliche. Der Mann kam mit seinem Wagen von der Bahnhofstraße und bog nach rechts auf die Bäumenheimer Straße ein. Das Auto berührte mit der linken Seite kurz den rechten Fuß der 16-jährigen. Diese konnte sich auf ihrem Leichtkraftrad halten und stürzte nicht.

Mopedfahrerin verletzt sich bei Unfall in Mertingen am Fuß

Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus stellten die Ärzte bei der Jugendlichen eine Prellung am rechten Fußgelenk fest. Der Unfallverursacher soll nach Angaben der Geschädigten etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Rain in Verbindung zu setzen. Telefon: 09090/70070. (AZ)