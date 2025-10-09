Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer flüchtet nach Unfall in Mertingen: Mopedfahrerin verletzt

Mertingen

Auto kontra Moped: Fahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Unfall in Mertingen am Mittwochmorgen fährt ein Unbekannter einfach weiter. Er war mit einem roten Pkw unterwegs.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einem Unfall in Mertingen den Fahrer eines roten Autos.
    Die Polizei sucht nach einem Unfall in Mertingen den Fahrer eines roten Autos. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann hat mit seinem Auto am Mittwochmorgen in Mertingen einen Unfall verursacht, bei dem sich eine Mopedfahrerin verletzte. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter darum. Nun sucht ihn die Polizei.

    Die 16-jährige war mit ihrem Moped auf der Bäumenheimer Straße in Richtung Bäumenheim unterwegs. Gegen 7.15 Uhr übersah laut Polizei ein bislang Unbekannter, der einen roten Pkw steuerte, bei einem Abbiegevorgang die Jugendliche. Der Mann kam mit seinem Wagen von der Bahnhofstraße und bog nach rechts auf die Bäumenheimer Straße ein. Das Auto berührte mit der linken Seite kurz den rechten Fuß der 16-jährigen. Diese konnte sich auf ihrem Leichtkraftrad halten und stürzte nicht.

    Mopedfahrerin verletzt sich bei Unfall in Mertingen am Fuß

    Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus stellten die Ärzte bei der Jugendlichen eine Prellung am rechten Fußgelenk fest. Der Unfallverursacher soll nach Angaben der Geschädigten etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Rain in Verbindung zu setzen. Telefon: 09090/70070. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden