Autofahrer flüchtet vor Polizei: Kilometerweite Verfolgungsfahrt endet in Zirgesheim

Zirgesheim

Ein Mann fährt im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg deutlich zu schnell an einer Unfallstelle vorbei. Polizisten nehmen die Verfolgung auf. Die führt über drei Landkreise.
    Polizisten stoppten einen Mann nach einer weiten Verfolgungsjagd in Zirgesheim.
    Polizisten stoppten einen Mann nach einer weiten Verfolgungsjagd in Zirgesheim. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Eine Verfolgungsfahrt über drei Landkreise hinweg ist am Montag in Zirgesheim geendet. Dabei fuhr ein 55-Jähriger laut Polizei gegen 13.15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einer Unfallstelle in Inchenhofen im Landkreis Aichach-Friedberg vorbei. Beamte versuchten den Mann anzuhalten, dieser flüchtete aber.

    Polizisten verfolgten den Autofahrer, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unter anderem durch Petersdorf, Thierhaupten, Baar, Ellgau und Eggelstetten flüchtete. Danach fuhr er auf die B2 in Richtung Norden auf, die er schon bald wieder verließ. In Zirgesheim konnten die Polizisten den Mann schließlich stoppen. Dabei leistete der Mann Widerstand und verletzte sich leicht.

    Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch den 55-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth unter 0906/402115-22 entgegen. (AZ)

