Mann fährt neue Treppenstufen am Münsterplatz runter – und dann weiter

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag um 14.30 Uhr in Donauwörth ereignet. Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr den Münsterplatz hinterhalb der Donauwörther Stadtpfarrkirche in Richtung Kronengasse. Der Mann habe die neu installierten Treppenstufen vor der dortigen Eisdiele nicht wahrgenommen und sei von einer durchgehenden Fahrbahn ausgegangen. Der Wagen stürzte daraufhin während der Fahrt einen Meter nach unten und überfuhr sämtliche neu errichteten Steinstufen zur Augsburger Botengasse, wie die Polizei mitteilt.

Glücklicherweise hielten sich zu diesem Zeitpunkt keine Gäste auf den unteren Stufen der Einrichtung auf, sodass es zu keinem erheblichen Personenschaden kam. An dem Pkw wurden der Unterboden sowie der Rahmen am Seitenschweller erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden an Pkw und Treppenstufen wird auf 11.000 Euro geschätzt. Der 83-Jährige setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Mehrere Zeugen verfolgten den Wagen. Dieser stoppte etwa 200 Meter später. Verständigte Beamte der PI Donauwörth zeigten den Fahrer, der selbst unverletzt blieb, wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle an. (AZ)