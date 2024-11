Frontlichter nicht zugelassen: Autofahrer in der Reichsstraße gestoppt

Die Polizei hat am Dienstagmorgen einen Autofahrer in Donauwörth aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, fiel Beamten um 11.10 Uhr in der Reichsstraße ein bereits sichtbar umgebauter Pkw auf. Sie kontrollierten den Wagen. Dabei stellte sich heraus, dass unter anderem die Frontlichter des Wagens nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren.

Da damit die Betriebserlaubnis des VW erloschen war, unterbanden die Beamten eine weitere Fahrt. Der 27-jährige Fahrer wurde angezeigt. (AZ)