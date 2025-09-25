Autofahrer knallt in Leitplanke: 18.000 Euro Schaden nach Unfall bei Wemding

Ein 51-Jähriger hat am Mittwoch auf der Staatsstraße von Fessenheim nach Wemding einen Unfall verursacht. Um 6 Uhr wollte er einen vorausfahrenden Sattelzug überholen. Dabei war er laut Polizei augenscheinlich bei regnerischen Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs, kam ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke.

Zu einer Kollision mit dem Sattelzug kam es nicht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Der 51-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. Er wurde wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt. (AZ)