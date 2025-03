Überhöhte Geschwindigkeit: Autofahrer kracht in Friedhofsmauer

Ein Autofahrer hat in Riedlingen in der Nacht von Samstag und Sonntag einen Unfall gebaut. Der 20-Jährige kam um 2.17 Uhr an der Martinskirche von der Fahrbahn ab und krachte in die dortige Friedhofsmauer. Laut Polizei war der Grund für den Unfall überhöhte Geschwindigkeit. Alkohol oder Drogen waren offenbar nicht im Spiel.

Der Mann blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand aber ein Totalschaden. Auch die Friedhofsmauer wurde beschädigt. Die Polizei geht von einer Höhe von 1000 Euro aus. Wie die Stadt mitteilt, werde die genaue Schadenshöhe aber voraussichtlich noch durch ein externes Gutachten eruiert. Die Straße war nach Abtransport des Unfallwagens laut Polizei wieder frei. (AZ)