Autofahrer kracht in parkenden Wagen am Fahrbahnrand

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Tapfheim durch seine Unaufmerksamkeit einen Unfall verursacht. Gegen 22 Uhr fuhr der 66-Jährige innerorts mit seinem Wagen in Richtung Donauwörth. Hierbei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, prallte in dessen Seite und schob das Fahrzeug einige Meter auf den Gehweg. Beide Autos wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Ob die Gründe für den Unfall in einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers zu finden sind, sollen weitere polizeiliche Ermittlungen klären. Ein Alkoholtest ergab einen Wert, mit dem der Mann grundsätzlich nicht mehr fahren durfte. Zur Verifizierung wurde laut Polizei eine Blutentnahme veranlasst. (AZ)